Patiënt met getransplanteerd varkenshart stelt het goed

De patiënt bij wie wereldwijd voor het eerst een hart van een varken werd ingeplant, gaat volgens zijn artsen goed vooruit. “Hij maakt het beter dan we verwacht hadden”, zei Muhammad Mohiuddin, de bevoegde chirurg van University of Maryland Medical Center in Baltimore, in een video die het universitaire ziekenhuis donderdag verspreidde. “Het gaat goed met zijn hart, er zijn geen tekenen van afstoting.”