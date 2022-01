“Wie niet wil horen, moet voelen”: minister Weyts sluit slachthuis dat herhaaldelijk in de fout ging

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts sluit slachthuis Ryckaert in het Oost-Vlaamse Eeklo. In het slachthuis zijn het voorbije jaar verschillende keren zware overtredingen vastgesteld. Volgens minister Weyts werden de dieren er hard geslagen, werden elektrische prikkelaars buitensporig gebruikt en werden er ernstige fouten gemaakt bij het slachten zelf. Het slachthuis kreeg de kans de problemen aan te pakken, maar bleef dezelfde fouten maken. “Wie niet wil horen, moet voelen”, zegt Weyts. “De exploitatie moet per direct stopgezet worden en kan pas heropstarten als de werking structureel veranderd is.”

Vlaanderen maakt sinds de regionalisering in 2014 werk van een strenger beleid rond het verwaarlozen en mishandelen van dieren. De boetes zijn verhoogd, de straffen verzwaard en de inspectiedienst is versterkt.

Volgens minister Weyts moeten dieren ook in slachthuizen “fatsoenlijk” behandeld worden en moet vermijdbaar dierenleed effectief vermeden worden. Dat is de reden waarom de minister nu beslist heeft om slachthuis Ryckaert in Eeklo te sluiten. De exploitatie moet onmiddellijk stopgezet worden. In het betrokken slachthuis worden runderen, varkens en paarden geslacht.

De minister legt uit waarom hij het slachthuis sluit. Zo kwamen er in iets meer dan een jaar tijd verschillende meldingen binnen van dierenartsen die toezien op de activiteiten in het slachthuis en de transporten op weg naar het slachthuis. In dezelfde periode heeft de Inspectiedienst tot vier maal toe ernstige overtredingen vastgesteld.

Zo werd er een proces-verbaal opgemaakt in december 2020, toen onder meer werd vastgesteld dat varkens overgoten werden met heet water nog voor ze bedwelmd waren. Een volgend PV kwam er in maart 2021, toen bleek dat dieren zeer hard geslagen werden met een peddel en dat elektrische prikkelaars buitensporig gebruikt werden. In december 2021 werden er nog meer overtredingen vastgesteld, onder meer omwille van de brute behandeling van de dieren. Een nieuw PV eerder deze week - met opnieuw beschrijvingen van geweld tegen dieren, ontoereikende welzijnsomstandigheden en fouten tijdens de slachtprocedure - was voor minister Weyts de druppel.

Het slachthuis kreeg boetes en verbetermaatregelen opgelegd. Maar volgens minister Weyts hebben de uitbaters “die kansen niet gegrepen” en bleef men in de fout gaan. “Als boetes niet helpen, dan gaat de boel dicht. De exploitatie kan pas opnieuw opstarten als de uitbaters de werking structureel veranderen”, zegt Weyts.