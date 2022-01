Is linksvoetige Duitse verdediger uit de Bundesliga op weg naar AA Gent?

Torunarigha, een Duitser met Nigeriaanse vader, is een linksvoetige centrale verdediger van 1,91 meter. Tot enkele jaren geleden stond hij te boek als een groot talent. Torunarigha was namelijk Duits international in alle jeugdreeksen. Blessures remden zijn ontwikkeling. Zijn marktwaarde (volgens Transfermarkt), ooit 13 miljoen euro, is nog 5 miljoen.

Dit seizoen kwam hij zeven wedstrijden in actie maar noch de huidige trainer Kayfun Korkut, noch sportief directeur Fredi Bobic zien het echt in hem. Vandaar dat hij nu weg kon. Bij AA Gent is de spoeling achterin dun. Nu Ngadeu op de Afrika Cup vertoeft, heeft Vanhaezebrouck eigenlijk geen centrale verdedigers meer op overschot.