Heeft de 54-jarige M.P. bewust de auto en carport van haar buren, een jong gezin met twee kinderen, in brand gestoken of was de vrouw op dat moment niet toerekeningsvatbaar omdat ze slaapwandelde? Deze knoop moet de rechtbank in Oudenaarde doorhakken. Opmerkelijk is dat het parket op basis van twijfel zelf de vrijspraak vraagt. Ook de verdediging gaat voor de vrijspraak.