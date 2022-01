Anderlecht-coach Vincent Kompany is klaar voor de Brusselse derby: “Union is vandaag de enige titelkandidaat”

De nederlaag tegen Cercle is verteerd. Anderlecht maakt zich op voor de Brusselse derby tegen Union in het historische Dudenpark. RSCA-coach Vincent Kompany legt de druk wel bij de competitieleider. “Union is zoals Leicester City dat kampioen werd in de Premier League.”

Het is de vraag die iedereen zich stelt: wordt Union Saint-Gilloise straks kampioen. De promovendus hield ook Club Brugge in bedwang en telt bovenaan het klassement een straat voorsprong. Anderlecht volgt al op 12 punten van de concurrent. “Vandaag is Union de enige titelkandidaat”, stelt Vincent Kompany. “Dat wil niet zeggen dat ze kampioen gaan worden, want in België heb je dat fantastische systeem van Play-off 1. Maar het is de enige ploeg die zich momenteel gedraagt als titelkandidaat. Er zit heel weinig wisselvalligheid in hun spel en ze slagen erin om hun momenten af te dwingen. Om de titel te pakken moet je niet 20 keer de beste ploeg zijn, soms volstaat het om 3 à 4 keer per match te kunnen toeslaan.”

Daar is Union meester in, maar Kompany legt de druk ook graag bij de geel-blauwen. De RCSA-coach weet wel waarover hij spreekt, want in 2016 werd Leicester geheel onverwacht kampioen van Engeland. Man City met Kompany werd toen afgetroefd. “Union en Leicester dat is krak hetzelfde”, klinkt het. “In Engelannd keken topclubs als City, Chelsea, Arsenal, Man United naar elkaar en hielden ze geen rekening met Leicester. Op een bepaald moment stond Man City tweede en deden we precies alsof we de leider waren. Tot het in februari en maart te laat bleek. Leicester speelde niet zo mooi voetbal, maar was wel efficiënt. Opeens was het voor de topclubs te laat. Union heeft natuurlijk het nadeel van de play-offs en in België heeft iedereen ondertussen door hoe goed ze zijn.”

© BELGA

Revanche nemen

De sfeer wordt wel belangrijk, want voor het eerst in 48 jaar wordt in de Belgische competitie nog eens een Brusselse derby gespeeld in het historische Joseph Mariënstadion. Bezoekende fans zijn niet toegelaten, maar de Union-aanhang zal voor sfeer zorgen. “Ik ben een Brusselaar in hart en nieren”, vervolgde Kompany. “Ik wil in zo’n matchen de folklore en rivaliteit voelen. In mijn kindertijd was de strijd vooral hevig met RWDM, maar Union wordt ook speciaal. Eigenlijk is het mijn droom dat Anderlecht, Union en RWDM ooit allemaal in 1A voetballen. Wie weet ooit. Wat ik wel jammer vind is dat er geen Anderlecht-fans zullen zijn. Bij zo’n derby’s hoort een volle bezoekerstribune. Meer nog in plaats van 1000 bezoekende supporters zouden er 2000 bezoekende fans moeten worden toegelaten.”

Anderlecht moet overigens nog revanche nemen. Op de eerste speeldag verloor paars-wit met 1-3 van Union. Een fikse optater. “Toen hadden we nog minder automatismen”, besloot Kompany. “Nu staan we verder, maar Union ook. Idealiter zet Anderlecht zijn remonte in door een zege op Union. Als er een film of docu zou gemaakt worden over ons seizoen zou dit het ideale scenario zijn, maar in voetbal is niets voorspelbaar. We bekijken het match per match. Een mentaal tikje kan Union misschien aan het twijfelen brengen. Of wij niet twijfelen na het verlies tegen Cercle? Neen, daar is geen reden toe. Ons plan werkte tot de rode kaart en daarna wisten dat het moeilijk zou worden.”