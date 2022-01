Antwerpen breidt uit: Borsbeek wordt nieuw district van stad

Borsbeek wordt het tiende district van de stad, naast Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk. Qua inwonersaantal (11.077 volgens de laatste tellingen) wordt Borsbeek het op één na kleinste district, enkel het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo telt minder inwoners. Ook qua oppervlakte zal Borsbeek tot de ‘kleintjes’ behoren: met een oppervlakte van zo’n 3,9 km² is Borsbeek even groot als Borgerhout, momenteel het kleinste van de negen districten.

Ook de negen huidige districten waren vroeger aparte gemeenten, maar kwamen na de fusiewet in 1983 bij de stad Antwerpen terecht. Enkel het Polderdistrict maakte tot het jaar 2000 gewoon deel uit van het district Antwerpen, maar werd toen een apart district.

Eigen bestuur

Het voordeel van een fusie met de stad Antwerpen – en dus niet met een andere buurgemeente – is dat Borsbeek op die manier toch een eigen vorm van bestuur behoudt: de stadsdistricten hebben immers een apart bestuurscollege, en de inwoners worden vertegenwoordigd door een eigen districtsraad.

Districtsbesturen hebben echter een relatief klein pakket aan eigen bevoegdheden, zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet. De districten zijn gedeeltelijk bevoegd voor sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenbeleid. Ook straat- en groenwerken zitten voor een deel in de portefeuille van de districten. Over andere domeinen op hun grondgebied kunnen de districten adviezen geven aan de stad, die de eindverantwoordelijkheid bezit.