Jos Brech krijgt 16 jaar cel voor dood van Nicky Verstappen, familie bijzonder emotioneel: “Vuile hond!”

De Nederlander Jos Brech (59) is ook in beroep schuldig bevonden aan de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De man werd veroordeeld tot 16 jaar cel.

De rechtbank in Den Bosch achtte de schuld van Brech bewezen met een “aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid”. Hij werd schuldig bevonden aan de vrijheidsberoving van, ontucht met, en de dood van Nicky Verstappen. “Het kan niet anders zijn dan dat Nicky is overleden als gevolg van smorend geweld op zijn hoofd en keel”, klonk het. “Hij behoorde bovendien tot een leeftijdsgroep waarin Jos Brech seksueel geïnteresseerd was. Het kan niet anders dan dat hij Nicky gedwongen heeft om mee te gaan. De jongen moet bijzonder angstige momenten hebben gekend”, aldus de rechter. “Jos Brech heeft een 11-jarige jongen het meest kostbare ontnomen: het recht op leven.”

De familie reageerde emotioneel op de uitspraak. De vader van de jongen riep Brech na toen hij de zaal werd uitgeleid: “Vuile hond!”, klonk het.

Gerichte handelingen met een seksueel motief

Nicky Verstappen verdween in nacht van 9 op 10 augustus 1998 van een jeugdkamp op de Brunssummerheide, in het uiterste zuiden van Nederland nabij Maastricht. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in een nabijgelegen kerstbomenperceel. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven, pas in 2018 kwam Brech in beeld van de onderzoekers na een grootschalig DNA-onderzoek. Toen de naam van de Limburger bekend werd, bleek hij echter spoorloos. De fanatieke bushcrafter werd finaal gearresteerd na een klopjacht in Spanje.

Het DNA van Brech werd aangetroffen op de pyjamabroek en de onderbroek van Nicky Verstappen. De onderbroek zat achterstevoren en binnenstebuiten. De rechtbank gaat ervan uit dat de jongen werd uitgekleed met een seksueel motief, en dat zijn kleding daarna verkeerd werd aangetrokken. Op meerdere plekken werden biologische sporen van Brech aangetroffen, maar geen sperma.

Naast speekselsporen werd ook een haar van Brech aangetroffen. “De aard van de sporen duidt op gerichte handelingen met een seksueel motief”, aldus de rechter. “Het kan niet anders dan dat Jos Brech met zijn handen de geslachtsdelen van Nicky heeft betast.”

“Heb vondst nooit durven melden”

De 59-jarige Limburger heeft altijd ontkend iets met de dood van Verstappen te maken te hebben. Hij heeft wel toegegeven dat hij het lichaam destijds vond, maar de jongen was volgens Brech toen al overleden. Uit angst – Brech heeft een zedenverleden – had hij de vondst naar eigen zeggen nooit durven te melden.

De rechtbank in Maastricht geloofde dat verhaal niet, en veroordeelde hem in november 2020 al eens tot een celstraf van 12,5 jaar. Zowel Brech als het openbaar ministerie ging daartegen in hoger beroep. Daar werd Brech vrijdag dus opnieuw schuldig bevonden, en kreeg hij zelfs een zwaardere straf opgelegd: 16 jaar cel.