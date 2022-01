NAVO overweegt troepen naar Slovakije te sturen: “Om oostvleugel van verdediging te versterken”

De Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken, Ivan Korcok, heeft vrijdag bevestigd dat de NAVO overweegt troepen te sturen naar het aan Oekraïne grenzende land. In een bijdrage in de liberale krant Sme schrijft de minister dat de Noord-Atlantische alliantie overlegt “over de verplaatsing van gezamenlijke troepen naar enkele staten van haar oostvleugel om hun verdediging te versterken”.

Eerder hadden andere regeringsleden als de conservatieve premier Eduard Heger ontwijkend geantwoord toen Slovaakse journalisten een reactie vroegen op een bericht dat de Britse tv-zender Sky News donderdag over de kwestie bracht. Ze gaven naar eigen zeggen de voorkeur aan diplomatieke stappen in plaats van te dreigen met soldaten. De oppositiepartijen, waartoe zowel de sociaaldemocraten als rechts-extremisten behoren, spraken zich fel tegen de stationering van bijkomende NAVO-troepen in het land uit.

Sinds weken wordt in Slovakije geprotesteerd tegen een militair verdrag met de Verenigde Staten. De tegenstanders vrezen dat bijkomende Amerikaanse troepen naar het land gestuurd worden en dat Slovakije daardoor in het Oekraïne-conflict verwikkeld raakt of een aanvalsdoel van Rusland kan worden.

Korcok eiste in de krant Sme dat Slovakije zich duidelijk tot de westerse aliantie zou bekennen. “Vandaag volstaan formele verklaringen dat we deel van de NAVO zijn, niet meer. Wanneer het onvermijdelijk is, moeten we ook stappen zetten waarmee we niet alleen onze defensie versterken maar ook de defensie van onze bondgenoten.”

Frankrijk: “Confrontatie of overleg, het is aan Poetin om te beslissen”

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zei vrijdag: “Confrontatie of overleg, het is aan Vladimir Poetin om te beslissen.” Eerder op de dag belde president Emmanuel Macron al met de Russische president over de gespannen situatie. ‘s Avonds heeft Macron een telefoongesprek gepland met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelenski.

“De bal ligt nu in het Russische kamp”, aldus Le Drain. De VS en de NAVO verwierpen eerder deze week de strategische eisen van Moskou, maar zeiden wel bereid te zijn tot onderhandelingen. Zo vraagt Moskou een einde aan het uitbreidingsbeleid van de alliantie, geen Oekraïens lidmaatschap en een terugkeer naar de westerse militaire ontplooiing aan de grenzen van 1997.

Macron wil nu het conflict ontdooien door het vredesakkoord van Minsk opnieuw leven in te blazen. In 2015 kwamen Rusland en Oekraïne tot deze overeenkomst onder begeleiding van bemiddelaars Frankrijk en Duitsland. Het overleg staat gekend als Normandië-format. Woensdag kwamen vertegenwoordigers van de vier landen samen in Parijs. De eerste onderhandelingen verliepen moeizaam, maar leverden wel een “positief signaal” op, aldus het Elysée.

“Al decennia gekozen voor diplomatie”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov had vrijdag ook al gezegd geen oorlog te willen. “We hebben al decennia gekozen voor de weg van diplomatie”, aldus Lavrov in een interview op verschillende radio- en televisiezenders in Rusland. “We moeten met iedereen werken, dat is ons principe.” Als het van Rusland zou afhangen, komt er dus geen oorlog. “Maar we zullen het ook niet toestaan dat onze belangen op grove wijze worden geschonden, genegeerd”, waarschuwde de Russische minister.

“Het is van essentieel belang om te blijven praten met de Russen zodat Poetin zijn verantwoordelijkheid opneemt”, reageerde Le Drian. Maar heel wat andere partners, vooral in Oost-Europa, vinden de dialoog nutteloos.