Partijvoorzitter Jörg Meuthen verlaat Duitse extreemrechtse partij AfD: “Niet met de voeten in het democratische staatsbestel”

De 60-jarige Meuthen spreekt over een nederlaag in de machtsstrijd met de formeel ontbonden nationalistische, extreemrechtse Flügel van de AfD over de marsrichting van de partij. Meuthen probeerde herhaaldelijk AfD naar het politieke midden te brengen.

Meuthen was eigenlijk co-voorzitter van de radicaalrechtse partij, samen met Tino Chrupalla. Waar Meuthen behoorde tot de meer gematigde, burgerlijk-conservatieve vleugel van AfD, heeft Chrupalla altijd behoord tot de radicale rechterflank van de partij.

“Het hart van de partij slaat vandaag enorm rechts, en die hartslag is eigenlijk permanent hoog”, motiveerde Meuthen zijn beslissing. Delen van de partij staan volgens hem met de voeten niet “in de bodem van het liberaal-democratische staatsbestel.”’ In het coronabeleid in Duitsland heeft AfD iets sekte-achtig ontwikkeld, aldus nog Meuthen.

Hij blijft wel zetelen als Europarlementslid, als lid van de rechts-populistische fractie Identiteit en Democratie. Meuthen wil zich ook politiek blijven engageren. Er lopen gesprekken, maar meer wil hij voorlopig niet kwijt.

Schandaal

Donderdag stemde een commissie van het Europees Parlement trouwens met grote meerderheid voor de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Meuthen. Achtergrond is een onderzoek naar partijfinanciering binnen AfD. De plenaire vergadering van het Europees Parlement moet wel nog haar fiat geven. Meuthen zegt dat die zaak geen invloed heeft gehad op zijn beslissing om de AfD-deur achter zich toe te trekken. Die beslissing was al langer gevallen en is het resultaat van een lang proces, luidt het.

De zogenoemde AfD-donatieaffaire draait rond illegale giften tijdens verkiezingscampagnes. Meuthen erkent dat hij in 2016 voor 90.000 euro steun kreeg van een Zwitsers reclamebureau, hoewel partijdonaties van meer dan 1.000 euro uit niet-EU-landen in Duitsland verboden zijn. Maar volgens de politicus was het allemaal legaal. Het ging niet om een donatie, maar om diensten zoals het maken van flyers en posters, aldus Meuthen tegen Duitse media. En ook met de financiering van die diensten door donaties zou niets mis zijn geweest.