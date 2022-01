Spaanse politie ontmantelt bende die drugs vervoert van Sevilla naar België

De drugs werden aan boord van auto’s naar België gebracht. De smokkelaars plaatsten de drugs vervolgens tussen legale goederen in vrachtwagens. Tijdens de politieactie werden 23 personen aangehouden en dertien woningen doorzocht. De politie nam zo 475 cannabisplanten, 725 kilogram hasj en meer dan 8.300 euro aan cash geld in beslag. Ook drie wagens, wapens en munitie werden verbeurdverklaard.

De groep smokkelaars, bestaande uit Spanjaarden en Belgen, opereert vanuit Sevilla, maar heeft connecties in Jaén en Malaga, twee andere steden in Andalusië. De groep wordt bevoorraad door plaatselijke dealers. De Spaanse onderzoekers begonnen hun speurwerk in 2020, nadat ze geïnformeerd werden door Belgische autoriteiten over de activiteiten van het netwerk in Spanje.