Tweehonderd keer per dag: Italiaanse priester krijgt boete voor overmatig luiden van kerkklokken

Een Italiaanse priester uit Coverciano, bij de stad Firenze, is op het matje geroepen omdat hij te vaak de kerkklokken luidt. Zo zou hij tot tweehonderd keer per dag het klokkenspel laten klinken, zeggen zijn buren. Toscaanse autoriteiten hebben de Italiaanse geestelijke nu een boete opgelegd van 2.000 euro. Dat meldt de Italiaanse krant Il Corriere Fiorentino vrijdag.

De buren van priester Don Leonardo Guerri trokken een aantal jaren geleden aan de alarmbel over zijn vreemde gewoonte. Na mislukte bemiddelingsgesprekken volgden vier jaar van juridische procedures, verzoekschriften en geluidstesten. Nu kiest het Regionaal Agentschap voor Omgeving van Toscane (Arpat) ervoor om hem toch een boete van 2.000 euro op te leggen. Voorts mag hij enkel de klokken nog luiden voor de gebedsoproep.

Het geschil van priester Guerri is niet het enige in zijn soort. Daarom had kardinaal Giuseppe Betori de Toscaanse parochies enkele jaren geleden al aangemaand om de geluidsoverlast te beperken.