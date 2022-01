KV Mechelen blijft corona voelen: “Data tonen 50% minder intensiteit tegen Anderlecht”

Op zijn digitale persconferentie haalde Wouter Vrancken er een diagram bij om de gevolgen van corona aan te tonen bij zijn spelers. Het diagram geeft voor vijf spelers het aantal sprintmeters weer die werden afgelegd tegen Anderlecht in verhouding met het gemiddelde aantal sprintmeters dit seizoen. Twee van hen scoren ondermaats, niet toevallig twee spelers die recent besmet zijn geweest met corona.

“De data spreken voor zich. Tegen Anderlecht haalden deze twee spelers maar vijftig tot zestig procent van hun gemiddelde op de parameters die intensiteit meten. Dat gaat dan over hoge snelheidsmeters en het aantal sprints per wedstrijd. Het meet de ‘scherpte’ van de spelers. En daarbij komt nog dat één van deze spelers al in december besmet is geraakt. Eenmaal uit quarantaine kan het dus nog lang duren voor spelers terug op hun normale niveau zijn. Van collega-coaches weet ik dat het bij sommige spelers maanden kan duren voor ze opnieuw hun normale waardes halen. Het bewijs dat het echt wel iets doet met spelers hun lichaam. Ik blijf er dan ook bij dat we de beste beslissing hebben genomen door de wedstrijden tegen OH Leuven en KRC Genk niet te spelen.”

Wouter Vrancken en Vincent Kompany slaan een praatje na KV Mechelen-Anderlecht (0-1). — © BELGA

Bij KV hebben ze de pech dat vooral het aanvallende compartiment deze winter zwaar getroffen werd door corona. “Daar worden de meest intensieve meters gemaakt. Daar wordt het verschil gemaakt op basis van scherpte om kansen af te dwingen. Zeker met onze manier van spelen, met veel energie. Het verklaart waarom we tegen Anderlecht zo weinig kansen hebben gecreëerd. We misten de scherpte in de laatste 25 meter om hen pijn te doen. Ik hoop dat we wedstrijd per wedstrijd, stap voor stap, dichter toegroeien naar onze normale waardes.”

Of dat zondag op Standard al het geval zal zijn, zal moeten blijken. “Op training zie ik sommige jongens nog altijd naar lucht happen op bepaalde momenten. Zelf zeggen ze wel dat ze zich steeds beter voelen, maar het zijn toch de data die duidelijk zullen maken wanneer ze er helemaal door zijn. Hoe sneller we onze eerste drie punten van 2022 pakken, hoe sneller we ook vertrouwen en nieuwe energie kunnen tanken. Het gaat sowieso geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar we moeten klaar zijn om onze manier van spelen beter tot ontplooiing te laten komen. Zeker aan de bal en in de laatste dertig meter. Daar zijn we nu vooral mee bezig.”