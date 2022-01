Man rijdt al meer dan 70 jaar zonder rijbewijs: “We konden het niet geloven”

Tijdens een routinecontrole hield de politie woensdagavond een man aan in Nottingham. Toen de agenten hem om zijn papieren vroegen, zei de bestuurder (geboren in 1938) dat hij al sinds zijn twaalfde zonder rijbewijs en verzekering rondrijdt. Hij was nog nooit eerder aangehouden door de politie, voegde hij daaraan toe.

“We konden niet geloven wat de man zei”, schrijft de politie op Facebook. “Op de een of andere manier is het hem gelukt om nog nooit aangehouden te worden. Tel dat maar eens uit.’’ De agenten schrijven verder blij te zijn dat hij nog nooit een ongeluk heeft gehad, of iemand letsel heeft toegebracht. De politie drukt mensen wel op het hart om hun documenten altijd in orde te hebben. “Door de grote hoeveelheid camera’s die er hangen, is de kans groot dat je ooit wordt betrapt.”