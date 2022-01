“First Cat of the United States”: Willow maakt opwachting in Witte Huis

Het Witte Huis en de Bidens zijn sinds vrijdag een huisdier rijker: kat Willow heeft namelijk haar intrede gemaakt. First Lady Jill Biden kondigde de komst van Willow vrijdag zelf aan op Twitter.

Willow is genoemd naar Willow Grove, de geboorteplaats van Jill Biden. De kat trok de aandacht van Biden toen ze tijdens de presidentscampagne in 2020 ongestoord een verkiezingsmeeting van haar man kwam verstoren. Met de zegen van de eigenaar maakt Willow voortaan dus deel uit van het Witte Huis. Hoe Commander – de hond van de Bidens – het kan vinden met Willow, is nog niet geweten.