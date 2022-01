AA Gent in zaak Propere Handen: “Bevestigen volle vertrouwen in manager Michel Louwagie”

Michel Louwagie druk aan het werk op de voorbije stage in Oliva. De Raad van Bestuur van AA Gent heeft zijn vertrouwen in hem uitgesproken. — © BELGA

AA Gent heeft zijn vertrouwen uitgesproken in algemeen manager Michel Louwagie, een van de 56 namen die het federaal parket voor de correctionele rechtbank wil brengen in de zaak Propere Handen rond fraude in het Belgisch voetbal. “Op basis van het dossier en na interne bespreking bevestigt de Raad van Bestuur haar volle vertrouwen in Michel Louwagie, als persoon en als algemeen manager in de uitoefening van zijn functie”, laat de club in een statement weten.

Twee weken geleden raakte bekend dat Michel Louwagie, sinds 1990 algemeen manager bij AA Gent, een van de 56 namen is die het federaal parket voor de strafrechter wil brengen in de zaak Propere Handen. Hij wordt in verdenking gesteld omdat hij volgens het gerecht met makelaar Mogi Bayat valse facturen zou hebben uitgeschreven om trainer Hein Vanhaezebrouck officieus loon te betalen. Ook de transfer van Samuel Kalu naar Bordeaux is volgens de onderzoekers verdacht omdat er gebruikgemaakt zou zijn van valse attesten. Tot slot vermoeden de speurders voor 509.500 euro aan valse contracten waar spijtoptant Dejan Veljkovic bij betrokken was. AA Gent ontkende alle tenlasteleggingen, gaf aan dat er telkens reële prestaties tegenover de bedragen stonden en dat de attesten voor de transfer van Kalu rechtmatig werden bekomen.

De club is nu ook officieel naar buiten gekomen met een statement waarin ze het vertrouwen in hun algemeen manager bevestigen.

“De Raad van Bestuur van KAA Gent heeft kennis genomen van het ontwerp van vordering vanwege het Openbaar Ministerie alsook van de persberichten betreffende het dossier ‘propere handen’ en meer specifiek wat haar CEO Michel Louwagie aangaat”, klinkt het in het communiqué.

“Op basis van het dossier en na interne bespreking bevestigt de Raad van Bestuur haar volle vertrouwen in Michel Louwagie, als persoon en als algemeen manager in de uitoefening van zijn functie. Uiteraard bevestigt de Raad van Bestuur ook haar volle vertrouwen in de lopende rechtsgang en zal zij indien nodig haar volledige medewerking verlenen aan de rechterlijke instanties. De Raad van Bestuur beklemtoont dat in dit complex, zeer specifiek dossier en in dit stadium, een correcte, objectieve en professionele berichtgeving essentieel is. Tot slot bevestigt de Raad van Bestuur haar streven naar een transparante voetbalwereld.”

Michel Louwagie bleef na de berichten over de eindvordering van het federaal parket ook aan boord van de Raad van Bestuur van de Pro League, maar stelde wel zijn mandaat bij de Voetbalbond ter beschikking.

Het dossier “Proper Handen” gaat nu naar de kamer van inbeschuldigingstelling voor de controle op de bijzondere opsporingsmethoden, waarna de raadkamer zich zal moeten buigen over de doorverwijzing van de verschillende verdachten. Zowel de verdediging als eventuele burgerlijke partijen kunnen voor de raadkamer wel nog vragen dat er bijkomend onderzoek zou worden uitgevoerd.