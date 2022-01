Jordan Botaka (AA Gent) trekt op huurbasis naar Fortuna Sittard

De 28-jarige Botaka werd in de zomer van 2020 door Gent overgenomen van STVV. Vorig seizoen speelde hij het tweede competitiedeel op huurbasis voor Charleroi. Dit seizoen kwam de Congolese rechterwinger nog geen minuut in actie.

Fortuna Sittard is de voorlaatste in de Eredivisie. De club heeft geen aankoopoptie. “Ik ben blij om hier te zijn”, zegt Botaka op de website van zijn nieuwe ploeg. “Een frisse start, een nieuw begin voor mezelf. Ik ken de competitie en het voelde gewoon goed om terug te keren naar Nederland. Fortuna Sittard kwam op het juiste moment in mijn carrière, dus toen de kans zich voordeed was de keuze snel gemaakt.”

Botaka groeide deels op in Nederland waar hij in de periode 2013-2015 voor Excelsior uitkwam. (belga)