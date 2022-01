Het succeselftal van Union: multicultureel, spotgoedkoop en totaal onervaren op het hoogste niveau

We moeten er nu echt rekening mee houden. Dit Union kan zomaar kampioen worden. Op het veld van Club Brugge waren ze de dominante ploeg en creëerden ze de meeste kansen. Maar wie staat daar nu eigenlijk tussen de lijnen? Dante Vanzeir kennen we al een tijdje, maar de namen van sommige andere basisspelers klinken veel minder bekend in de oren. Een korte kennismaking met de elf die woensdagavond indruk maakten op het veld van de landskampioen.