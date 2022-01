STEMMEN VAN ASSISEN. De kasteelmoord, 10 jaar later. “Papa, waar is Stijn? Ik wéét dat je er iets mee te maken hebt!”

Het was het begin van een ongeziene soap. De kasteelmoord beheerste maandenlang de voorpagina’s, met telkens nieuwe ontwikkelingen. Maar dokter André bleef ontkennen, en zorgde er zo voor dat de zaak bleef aanslepen. Was het een slimme zet? Of heeft hij door die houding vooral in zijn eigen vel gesneden? Tien jaar later blikken Cedric en Pieter terug op de meest besproken moord van het voorbije decennium.

