Poetin doorbreekt stilzwijgen over conflict met Oekraïne (maar drijft troepenmacht wel op): “Westen negeert Russische bezorgdheid”

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stilzwijgen over het conflict met Oekraïne doorbroken, en zich er bij zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron over beklaagd dat het Westen zijn eisen voor een de-escalatie van het conflict heeft afgewezen. Inmiddels drijft Rusland zijn militaire aanwezigheid aan de grens wel verder op, aldus NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

“In de antwoorden van de Verenigde Staten en de NAVO is geen rekening gehouden met de fundamentele bezorgdheden van Rusland”, aldus het Kremlin in een verklaring naar aanleiding van een gesprek tussen de twee leiders. “De kernvraag werd genegeerd, namelijk hoe de Verenigde Staten en hun bondgenoten van plan zijn om het beginsel dat niemand zijn veiligheid mag versterken ten koste van andere landen, uit te voeren.” Volgens het Kremlin zal Rusland de antwoorden van zijn rivalen nauwgezet bestuderen en dan zijn reactie bepalen.

Oekraïne en de westerse landen zijn ongerust over de ruim 100.000 Russische soldaten, die zich aan de grens met Oekraïne hebben verzameld. Volgens het Westen dreigt een Russische invasie, maar Moskou ontkent dat. De Russen zeggen zich bedreigd te voelen door de al 20 jaar durende uitbreiding van de NAVO en de westerse politieke en militaire steun voor zijn buurland Oekraïne. Het Kremlin eist “wettelijke garanties” over een uitbreidingsstop van de NAVO. Het Westen weigert dat echter omdat het meent dat landen het recht hebben om hun eigen bondgenoten te kiezen.

“Rusland schroeft inzet troepen nog op”

Volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg schroeft Rusland inmiddels wel haar inzet van troepen en militair materieel nog op. “Rusland verplaatst meer troepen, meer zwaar materieel, en brengt nu ook duizenden gevechtstroepen naar Wit-Rusland over”, aldus Stoltenberg. “De bewapening gaat dus voort.”

Zekerheid of de Russische president Vladimir Poetin echt plannen heeft om Oekraïne binnen te vallen, is er volgens Stoltenberg wel niet. “Van de kant van de NAVO zijn we bereid een politieke dialoog te voeren, maar we zijn ook bereid te reageren als Rusland beslist tot een gewapende confrontatie”, stelde Stoltenberg. “We werken hard aan de beste vreedzame politieke oplossing, maar we zijn ook op het ergste voorbereid.”

De NAVO-secretaris-generaal waarschuwde voor “zware gevolgen” voor Rusland bij een invasie van Oekraïne. De NAVO-bondgenoten zijn bereid om bij een militaire escalatie strenge economische en politieke sancties uit te vaardigen, luidde het.

Lavrov: “Mogelijk uitzetting van Russische ambassadeur in VS is aanstootgevend”

Inmiddels is er ook een mogelijk conflict over de Russische ambassadeur in Washington D.C. in de maak. “Aanstootgevend” en “onacceptabel”, zo noemde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov de mogelijke uitzetting van Anatoly Antonov. “We hebben Washington gewaarschuwd dat wanneer deze ‘onbeschofte’ acties blijven doorgaan, we meneer Antonov vragen om de VS te verlaten. Als deze ‘brutaliteit’ blijft, overwegen we om onze diplomatieke aanwezigheid in de VS drastisch te verminderen”, zei Lavrov.

Volgens de Russische minister is de diplomatieke band tussen de twee landen verslechterd sinds 2017, toen het Witte Huis vijf gebouwen in beslag nam die toebehoorden aan de Russische ambassade. Toch proberen de verschillende partijen momenteel de crisis over Oekraïne te ontdooien, aldus Lavrov. “We zijn in debat over de kwestie”, klinkt het. “Vorige vrijdag kwamen we overeen met Blinken (de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, red.) over de noodzaak om veiligheid in Europa te garanderen.”