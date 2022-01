Felice Mazzu is op zijn hoede voor de stadsderby: “Op verschillende vlakken is Anderlecht enorm geëvolueerd”

Terwijl Anderlecht woensdag een mentale tik kreeg tegen Cercle Brugge, pakte Union donderdagavond een welverdiend punt - het hadden er zelfs drie kunnen/moeten zijn - mee uit Jan Breydel. Veel tijd om euforisch te zijn is er echter niet voor de competitieleider, want zondag staat de Brusselse derby al op het programma. “De kalender is ons niet gunstig gezind, maar we zullen er alles aan doen om klaar te zijn”, probeert coach Felice Mazzu (55) zijn troepen op tijd klaar te stomen.

Bij de vraag of Felice Mazzu vanochtend bij het ontwaken nog terugdacht aan de wedstrijd tegen Club Brugge, had Mazzu een verrassend antwoord klaar. “Ik heb niet geslapen, dus ik ben ook niet wakker geworden. Maar bij het drinken van mijn koffie herbekeek ik de wedstrijd, en dan dacht ik: ‘oké, een puntje tegen Club Brugge is zeker niet slecht’. Maar als je kijkt naar het wedstrijdbeeld, is het ook jammer. Er is wat spijt en frustratie dat we niet wonnen, ook al is het resultaat niet slecht.”

Union startte zijn zware vierluik hoe dan ook met een knappe 4 op 6 tegen Genk en Club Brugge. Wetende dat Union slechts één op zes pakte tegen deze ploegen in de heenronde, heeft Union dus al flink wat progressie gemaakt. “Ik denk dat onze grootste evolutie, naast het puntenaantal, vooral in onze maturiteit zit”, legt Mazzu uit. “Dat zagen we ook tegen Club Brugge. Op de bank vreesden we dat Club op het einde nog zou scoren bij die late corner, en dat de wedstrijd zo helemaal hetzelfde zou worden dan de heenwedstrijd waar we ook domineerden maar toch verloren. Maar gelukkig konden we gisteren toch vasthouden aan dat puntje, en dat bewijst dat we op vlak van maturiteit zeker gegroeid zijn. Als het moeilijk is een wedstrijd te winnen, is het belangrijkste om niet te verliezen. Zeker als je kijkt naar het klassement: als je twaalf door twee deelt is dat zes, en negen door twee deelt is dat vijf (met afronding naar boven). Dus heel veel maakt het nu niet uit of we wonnen of gelijkspeelden”, bewees Mazzu op de schoolbanken zijn lessen wiskunde niet te hebben overgeslagen.

Een sterker Anderlecht

Maar de focus verschuift nu uiteraard helemaal naar Anderlecht, want amper 63 uur na het laatste fluitsignaal in Brugge, zal in het Dudenpark de Brusselse derby op gang gefloten worden. “De kalender is ons zeker niet gunstig gezind”, haalt Mazzu aan. “Op vlak van recuperatie en de opeenvolging van zware wedstrijden is dit niet ideaal. Maar we zijn een professionele ploeg bestaande uit professionele spelers, en dus zullen we er alles aan doen om klaar te zijn. Het mentale moet nu de bovenhand nemen op alle andere parameters. We zitten in een positieve flow en moeten een mentale boost hebben na de wedstrijden tegen Genk en Club. We doen er alles aan om zondag klaar te zijn: zowel fysiek als mentaal.”

© BELGAIMAGE

Anderlecht zal hoe dan ook revanche willen pakken voor de verloren heenwedstrijd op de openingsspeeldag (1-3). “Maar ik verwacht een heel ander Anderlecht”, is Mazzu op zijn hoede. “Anderlecht is sinds het begin van het seizoen enorm geëvolueerd. Tegen Cercle Brugge maakten ze even een uitschuivertje, maar voor de rest zijn ze bezig aan een indrukwekkende reeks. Niet enkel op vlak van resultaten, maar ook op vlak van de manier van spelen. De spelers vinden elkaar beter en beter in het systeem, en ze hebben de tweede beste aanval van de competitie. Op verschillende vlakken zijn ze nu veel sterker dan toen.”

“Het is zeker geen evident systeem om tegen te spelen”, gaat Mazzu voort. “Ze spelen met een vierkant in het midden, en zorgen voor enorm veel beweging. Gomez is enorm belangrijk met zijn infiltraties, en met Van Crombrugge hebben ze één van de drie beste keepers in de competitie, naast Moris en Mignolet. Olsson was er niet bij tegen Cercle, en dat verschil zag je wel. Bovendien behaalt Refaelov opnieuw zijn beste niveau, en Raman zal hongerig zijn om te presteren nadat hij woensdag vroegtijdig naar de kant werd gehaald om tactische redenen.”

Champions’ play-offs nog geen zekerheid

Dat het een lastige wedstrijd wordt, is natuurlijk evident. Maar verliezen of niet, Union lijkt nu toch bijna een certitude voor de Champions’ play-offs. “Maar als je rekent, weet je dat het mathematisch nog niet binnen is”, wil Mazzu zijn groep nog steeds geen druk opleggen. “We hebben zeventien punten voorsprong met nog tien wedstrijden te gaan. Als wij 0 op 30 pakken, en de vijfde pakt 30 op 30, vallen we nog uit de top vier, dus ik ga nog niet zeggen dat we de Champions’ play-offs niet meer kunnen mislopen. Maar natuurlijk zitten we in een situatie waarin we teleurgesteld zullen zijn als we de Champions’ play-offs nog missen, ook al was dat vooraf absoluut niet het doel.”

© BELGA

Aangezien Mazzu al zo terughoudend doet over de top vier, hoeft het niet te verrassen dat het woord ‘titel’ al zeker niet in het hoofd van de succescoach komt. “Dat is absoluut ons doel niet. We mogen onszelf zeker geen onnodige druk opleggen. Voor dit seizoen was het ondenkbaar dat we eventueel zouden meestrijden voor de titel. Vandaag de dag wordt er ons enorm veel druk opgelegd, en we moeten ons goed weren tegen die situatie. Natuurlijk, als we op een gegeven moment in de situatie komen dat we effectief kunnen meespelen voor de titel: zoveel te beter. Maar als dat niet gebeurt, is dat niet erg. Wat voor ons belangrijk is, is de volgende wedstrijd. We willen niet praten over de titel of de Champions’ play-offs. We willen gewoon in elke wedstrijd beter presteren dan in onze vorige. Nu ligt de focus dus op Anderlecht, en hopelijk kunnen we hen kloppen. Het zou alleszins veel betekenen voor onze supporters om de Brusselse derby opnieuw te winnen.”

Union kan zondag opnieuw beroep doen op Jonas Bager, die terugkeert uit schorsing. De werkvergunning van Machida is nog niet in orde: er ontbreekt nog één document om hem speelgerechtigd te krijgen in België. Ook Kozlowski en Mitoma zullen hoogstwaarschijnlijk nog niet van de partij zijn tegen Anderlecht.