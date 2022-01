Hein Vanhaezebrouck toont zich nog strijdlustig ondanks tegenvallende resultaten: “We hebben wel nog wat werk”

Het is voor AA Gent stilaan vijf voor twaalf. Doordat ze vier maal op rij een gelijkspel boekten, zijn de Buffalo’s opnieuw op achtervolgen aangewezen. De plaatsen voor de Champions Play-offs zijn nu eenmaal duur en hoewel Hein Vanhaezebrouck duidelijk nog gelooft in de Gentse slaagkansen, wordt het zondag toch vooral zaak om Antwerp te verslaan in de Ghelamco Arena.

“Antwerp telt nu zeven punten meer dan ons, die punten tellen dan ook gewoon”, stak Vanhaezebrouck haast filosofisch van wal. “Wie bovenaan staat, deed het nu eenmaal het best. En wie onderaan staat, deed het slecht. Ons doel was top-vier en we staan op plaats vijf. Dus we hebben wel nog wat werk.”

Toch wilde HVH niet al te diep in gaan op de prestaties van de eerstvolgende tegenstander van de Buffalo’s: “Ik moet de rekening van Antwerp niet maken, dat is hun zaak. Zij hebben hun manier van voetballen, dat is duidelijk. Er zal wel een filosofie en kwaliteit achter zitten. Natuurlijk had ik liever in hun plaats gestaan met zeven punten meer. Dat had ook gekund maar dat is eenmaal niet zo. De realiteit is wat telt, we staan op de vijfde plaats met zeven punten minder dan Antwerp.”

Ondanks dat puntenverschil acht Vanhaezebrouck zijn team allerminst kansloos: “We speelden ginder met tien en konden hen toen ook best aan. Natuurlijk misten we de voorbije weken opnieuw het publiek: voetbal zonder volk, dat is voor iedereen wennen. Als je voor de partij tegen Kortrijk het veld opkomt, dan schrik je toch. Niemand in de tribunes; dat was heel raar. Ik ben dan ook heel blij dat ze terug zijn en de mensen zullen ook blij zijn.”

© BELGA

“De aanwezigheid van fans in de tribunes, zal ook een meerwaarde zijn voor het spektakel. Mocht je alle matchen bekijken zonder volk, dan zul je percentsgewijs minder spektakel zien, dan in de duels met publiek. Union – AA Gent of Charleroi – AA Gent zouden veel spectaculairdere matchen geweest zijn met publiek, Club – Union ook. Het zorgt voor meer emotie op het veld.”

“Ik ben nooit ongerust”

De rol van de fans is voor HVH zondag dan uiteraard ook van levensbelang: “Een ploeg kan pushen, we hadden tegen Oostende bijvoorbeeld 70% balbezit en als er publiek zou geweest zijn, hadden ze ongetwijfeld ook gereageerd toen we enkele kansen bij elkaar voetbalden. Dan komt de tegenstander misschien nog meer onder druk te staan. Die verschillende periodes zonder publiek leerden ons dat je dan toch meer puntengewin zag door de bezoekers. De beïnvloeding van de refs door de fans, speelt niet eens zo sterk, maar het gaat vooral om het pushen van de spelers door de fans”

© BELGA

Ondertussen blijft het opvallend rustig qua inkomende transfers bij de Buffalo’s maar ook dat lijkt HVH niet uit het lood te slaan: “Ik ben nooit ongerust. Eigenlijk ben ik zelfs heel rustig. Ik laat de dingen op mij afkomen. Jongens die vertrekken, ok, jongens die erbij komen, ook ok. Je kunt er niets aan veranderen. We zullen na 31 januari zien wat de situatie is en met die jongens zullen we de doelstellingen die we hebben vooropgesteld hebben

“De situatie is wat ze is, wat zijn de opties en wat staat er tegenover? We hebben een grote groep maar op bepaalde posities vertrekt er beter niemand, anders moet je wel iets erbij halen. We proberen een juiste analyse te maken. Ik zei eerder al dat we met een onevenwicht zaten in de kern. Dat proberen we op te lossen.”

“Eind vorig seizoen ging het om een luxe-situatie”

En zo staan de Buffalo’s andermaal onder druk. Vorig seizoen liep het net goed af maar ook toen stond AA Gent meer dan eens met de rug tegen de muur: “Als we terugkijken naar het begin van vorig jaar, liep het ook niet goed en dan stonden we zelfs onderaan en waren er tal van problemen op en naast het veld. Op het einde van vorig seizoen ging het dan eigenlijk om een luxe-situatie omdat we toch nog voor iets konden strijden. We haalden Play-off 2 en konden die zelfs winnen.”

“We zitten nu in de halve finale van de beker en zijn ook nog Europees actief. Bovendien staan we nu op de vijfde plaats, weliswaar op afstand maar niet meer op plek dertien zoals vorig seizoen. We moeten kunnen blijven strijden tot het einde van de competitie om kans te maken op de top-vier, dan hebben we een heel goed parcours afgelegd omdat we dan op alle fronten bijna onze target gehaald hebben.”

Besluiten deed Vanhaezebrouck met deze bedenking: “Hadden we de luxe gehad om telkens met dezelfde spelers te voetballen, dan stonden we allicht een stuk dichter. Bepaalde ploegen zoals Union, Club en Antwerp hadden wel dat geluk. We hadden op een bepaald moment tien afwezigen en Union en Anderlecht speelden bovendien veel minder duels. Dat mag je ook niet vergeten…”