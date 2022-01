KV Mechelen probeert forfaitnederlaag te ontlopen voor Disciplinaire Raad: “Verschil tussen A- en B-lijst was ons niet bekend”

De Disciplinaire Raad van de voetbalbond heeft vrijdag de zaak in verband met de niet-gespeelde wedstrijd tussen OH Leuven en KV Mechelen, dat niet kwam opdagen voor de match, behandeld. Terwijl de Leuvenaars voor een forfaitscore pleiten, stellen ze bij Malinwa dat het reglement niet duidelijk en niet correct was. Wanneer we een uitspraak mogen verwachten, is nog niet bekend.

Even in herinnering brengen: KV Mechelen zakte op 15 januari niet naar Leuven af, omdat doelmannen Gaëtan Coucke (23) en Maxime Wenssens (20) besmet waren met het coronavirus. Die laatste bleek echter op de B-lijst te staan bij Malinwa, waardoor niet voldaan was aan de voorwaarden voor uitstel.

“Het verschil tussen de A- en de B-lijst was ons niet bekend”, luidde het pleidooi van algemeen directeur Frank Lagast namens KV Mechelen. “En het is in strijd met de leeftijdsdiscriminatie. Een speler van achttien jaar kan evenveel waarde hebben voor een club en dus is er een fout gemaakt bij de stemming van het reglement door de Pro League. Wij gingen ervan uit dat het management van de Pro League dat allemaal zou hebben nagekeken. Door op 18 januari de aanpassing van het nieuwe reglement mee goed te keuren, geeft OHL toch aan dat het oorspronkelijke reglement niet helemaal correct was.”

Met het argument van de leeftijdsdiscriminatie waren ze bij OHL niet akkoord. “Het is perfect mogelijk om spelers onder de 21 jaar op de A-lijst in te schrijven, zolang je maar niet meer dan 25 spelers inschrijft”, klonk het bij Chris Vandebroeck, advocaat van OHL. “Met Yannick Thoelen (30) en Senne Carleer (18) beschikt Mechelen trouwens over twee doelmannen die al het hele seizoen deel uitmaken van de A-kern en niet besmet waren, dus ze hadden perfect kunnen aantreden.”

“Vijf clicks nodig”

Bij OHL vinden ze niet dat de regels onduidelijk waren, zoals ze bij Malinwa claimen. “Het reglement, met alle voorwaarden, was duidelijk”, klinkt. “Zes clubs hebben in de Pro League tegen het reglement gestemd, en KV Mechelen was daar niet bij. Dan is het bizar om achteraf af te komen dat je het niet goed begrepen hebt. Mechelen heeft gewoon niet genoeg aandacht besteed aan de details van het nieuwe reglement. Er zijn maar vijf clicks nodig om op te snorren dat Maxime Wenssens op de B-lijst staat.”

Met de manier waarop KV Mechelen de zaak heeft aangepakt – niet komen opdagen voor de wedstrijd – hebben ze moeite in Leuven. “Ze waren beter gekomen en hadden onder voorbehoud kunnen spelen, maar ze hebben het recht in eigen handen genomen en iedereen voor voldongen feiten geplaatst”, klinkt het bij OHL. “Dan aanvaard je eigenlijk een forfaitnederlaag. Je kan toch moeilijk iedereen voor voldongen feiten plaatsen en vervolgens doodleuk vragen om de wedstrijd te herspelen?”

Wanneer er een uitspraak volgt, is nog niet duidelijk. Er is geen versnelde procedure van kracht, zoals bijvoorbeeld bij een rode kaart.