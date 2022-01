Ook vijfde ronde van Italiaanse presidentsverkiezingen levert geen winnaar op

Mocht Casellati (Forza Italia) verkozen worden, dan zou ze de eerste vrouwelijke president van Italië zijn. Matteo Salvini, voorzitter van de rechtse Lega, noemde het een “eer” om haar te nomineren als opvolger van de huidige president Sergio Mattarella (Partito Democratico). Linkse partijen hadden al duidelijk gemaakt dat ze niet zaten te wachten op Casellati, een partijgenoot van Silvio Berlusconi. De steenrijke voormalige premier hoopte aanvankelijk om zelf president te worden, maar trok zich later alsnog terug. Als mogelijke opvolger van Mattarella was ook premier Mario Draghi genoemd, maar die kan tot dusver evenmin rekenen op voldoende steun.

Maar liefst 1.009 parlementsleden en regionale vertegenwoordigers mochten vrijdag hun stem uitbrengen. 406 volksvertegenwoordigers onthielden zich. Van de 530 geldige stemmen, gingen er 382 naar Casellati. Dat waren er heel wat minder dan de 505 stemmen die nodig zijn. Het betekent ook dat een aantal rechtse politici haar afgevallen zijn. Mattarella vergaarde slechts 46 stemmen, maar hij streeft niet naar een tweede ambtstermijn.

De partijen stemmen sinds maandag over de opvolging van het staatshoofd. In eerste instantie hadden kandidaten twee derde van de stemmen nodig om te winnen, inmiddels volstaat meer dan de helft van de stemmen. Toch lijkt er nog geen uitzicht te zijn op een doorbraak. Om het proces te bespoedigen wordt voortaan twee keer per dag gestemd. Dat betekent dat later op vrijdag, om 17.00 uur, nog een poging wordt gedaan om de patstelling te doorbreken.