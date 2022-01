Hier woont Koning Voetbal: wij leiden u rond in het Joseph Mariënstadion, de 102-jarige thuishaven van Union Saint-Gilloise

Union-Anderlecht: Brusselse derby, geschiedenis tegenover elkaar, hoge inzet én met publiek in het stadion. Zo’n match verdient een prachtig decor: het Joseph Marienstadion. De voetbaltempel van Union is 102 jaar oud en één brok voetbalgeschiedenis. Voor de club over twee a drie jaar verhuist, nemen we u mee op een rondleiding. Dit is waar Les Apaches straks op Kompany jagen.