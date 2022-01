AA Gent huurt Duitse verdediger Jordan Torunarigha van Hertha Berlijn

Torunarigha, een Duitser met Nigeriaanse vader, is een linksvoetige centrale verdediger van 1,91 meter. In alle jeugdreeksen was hij Duits international, maar blessures remden zijn ontwikkeling af. Dit seizoen kwam hij zeven wedstrijden in actie maar noch de huidige trainer Kayfun Korkut, noch sportief directeur Fredi Bobic zien het echt in hem. Donderdag blesseerde hij zich nog op training bij Hertha in een duel met Rode Duivel Dedryck Boyata. Die blessure leek niet al te ernstig.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen