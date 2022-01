Onderhandelingen over nucleaire deal met Iran in Wenen worden “gepauzeerd”

De onderhandelingen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om het nucleair akkoord met Iran te redden, zijn gepauzeerd. Dat meldt de delegatie van de Europese Unie vrijdag via Twitter. Er is nood aan politieke beslissingen, dixit Europees topdiplomaat Enrique Mora.

“De achtste ronde van de onderhandelingen in Wenen, die 27 december van start gingen, de langste tot nu toe, gaat in pauze. Deelnemers keren voor consultatie en instructies terug naar de hoofdstad en komen volgende week terug. Er zijn nu politieke beslissingen nodig”, tweette Mora.

De gesprekken waren vorig jaar in april gestart in Wenen, om eind november na vijf maanden opschorting te hervatten. Het doel is om een akkoord te vinden over de terugkeer naar het akkoord van 2015 tussen Iran enerzijds en Duitsland, China, de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland anderzijds, plus de EU. Dat akkoord voorziet dat Iran het aantal nucleaire centrifuges en de voorraad nucleaire brandstof zeer fors inkrimpt. Dat moet ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens zou produceren.

In ruil voor de zware inperking van Teherans nucleair programma werden destijds de jarenlange sancties tegen het land drastisch teruggeschroefd. Maar in 2018 had toenmalig Amerikaans president Donald Trump de VS eenzijdig teruggetrokken uit het akkoord, gevolgd door de herinvoering van sancties tegen het Iraanse regime. Onder meer als gevolg van die sancties heeft Iran nu met een van de ergste financiële recessies uit zijn geschiedenis te maken.

Onder Trumps opvolger Joe Biden werden de gesprekken herstart. De VS nemen indirect deel aan de gesprekken, zonder de Iraanse delegatie te ontmoeten. De anderen bemiddelen tussen beide partijen. Iran verklaarde maandag dat het rechtstreeks met de VS wil onderhandelen. Washington zie toen bereid te zijn tot “dringende” gesprekken.