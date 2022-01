Hoge Gezondheidsraad steunt boosterprik voor tieners niet: “Momenteel onvoldoende wetenschappelijk bewijs”

Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om jongeren tussen 12 en 17 jaar een boosterprik aan te bieden. Dat schrijft de Hoge Gezondheidsraad in een advies dat vrijdagnamiddag werd verzonden naar de ministers van Volksgezondheid. De experten vragen om te wachten op een aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Een besluit van het EMA werd deze week verwacht, maar groen licht voor een derde prik voor adolescenten is er nog steeds niet. Daardoor dreigt de krokusvakantie van veel jongeren in het water te vallen. Populaire bestemmingen zoals Oostenrijk en Italië vragen immers dat reizigers geboosterd zijn.

Precies daarom had Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan de Hoge Gezondheidsraad om een advies gevraagd. Hij stelde daarbij voor om de prik op vrijwillige basis aan te bieden door midden van een zogenaamde ‘informed consent’.

Maar de Hoge Gezondheidsraad gaat hier niet in mee. In het advies dat vrijdagnamiddag werd overgemaakt, staat dat een booster niet op deze manier mag worden aangeboden. Volgens de experten is er onvoldoende bewijs om die boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te kunnen steunen met afdoend bewijs over de nuttigheid, effectiviteit, noodzaak en veiligheid. De Hoge Gezondheidsraad wil wachten op de aanbeveling van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) en op meer wetenschappelijk bewijs, vooraleer zelf een standpunt te formuleren.

De HGR stelt voorlopig voor dat het Belgische en het Europese geneesmiddelenagentschap en de Belgische taskforce vaccinatie hun verantwoordelijk opnemen, op het niveau van de veiligheid, om de boosterprik beschikbaar te maken, of niet.

