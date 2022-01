VS en EU werken aan bijkomende aardgasleveringen voor Europa: “Om bevoorradingsschokken te vermijden”

Tegen de achtergrond van de crisis in Oekraïne werken de Verenigde Staten en de Europese Unie aan de levering van bijkomende voorraden aardgas voor Europa. Dat hebben de Amerikaanse president Joe Biden en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag bevestigd in een mededeling.

“De Verenigde Staten en de Europese Unie werken samen aan blijvende, voldoende en tijdige leveringen van aardgas naar de EU vanuit diverse bronnen over de hele wereld om bevoorradingsschokken te vermijden, met inbegrip van schokken die zouden kunnen resulteren uit een verdere Russische invasie in Oekraïne”, verzekeren Biden en von der Leyen.

Aan de grens met Oekraïne hebben zich de voorbije weken zo’n 100.000 Russische soldaten verzameld. Het Westen beticht het Kremlin ervan te broeden op een mogelijke militaire interventie en dreigt met zware sancties indien president Vladimir Poetin zijn troepen zou bevelen de grens over te steken. Rusland ontkent dat het een invasie beraamt.

Gaskraan

Hoe dan ook, de escalerende spanningen doen vragen rijzen over de gasbevoorrading van Europa op een moment dat de consument kreunt onder torenhoge prijzen. Rusland is goed voor zo’n 40 procent van de Europese import, hoewel de afhankelijkheid sterk verschilt van land tot land. Er is ook onzekerheid over het lot van Nord Stream 2, een nieuwe pijpleiding die Russisch gas rechtstreeks naar Duitsland moet brengen, maar nog steeds niet in gebruik is.

Hoewel onduidelijk is of Rusland effectief de gaskraan zou dichtdraaien, hebben de VS en de EU de voorbije weken intensief samengewerkt om de bevoorrading te versterken. In de mededeling engageren Biden en von der Leyen zich om de strategische samenwerking over energiebevoorrading verder op te drijven en om “betrouwbare en betaalbare energieleveringen aan burgers en bedrijven in de EU en haar nabuurschap beschikbaar te maken”.

Alternatief

Dat zou onder meer gebeuren met vloeibaar aardgas (LNG), dat goed is voor ongeveer 20 tot 25 procent van de Europese import. De VS zijn de grootste LNG-leverancier van Europa en de leveringen zijn de voorbije weken verder toegenomen. “We willen in nauwe samenwerking met de EU-lidstaten werken aan LNG-leveringen voor de bevoorradingszekerheid en noodplanning. We gaan ook van gedachten wisselen over de rol van opslag in de bevoorradingszekerheid”, klinkt het in de mededeling.

Daarnaast wordt ook met andere leveranciers op de wereldmarkt bekeken of het mogelijk is om extra voorraden naar Europa af te leiden. “We werken samen met regeringen en marktspelers met het oog op de levering van bijkomende volumes aardgas vanuit bronnen over de hele wereld”, zeggen Biden en von der Leyen, die donderdag bijvoorbeeld nog een telefonisch onderhoud had met Tamim bin Hamad, de emir van gasgigant Qatar. Ook met onder meer Egypte, Algerije en Aziatische landen zijn er contacten.

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell en eurocommissaris voor Energie Kadri Simson reizen in dat kader naar Washington, waar op 7 februari een bijeenkomst over energie met hun Amerikaanse ambtgenoten op de agenda staat.