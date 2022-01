Djokovic in steeds nauwere schoentjes: toonde hij een valse positieve test om Australië binnen te geraken?

De storm rond de Australië-trip van Novak Djokovic steekt opnieuw op. Na de intrekking van zijn reisvisum omdat hij niet dubbel gevaccineerd was, de heisa rond zijn inreisformulier dat fout was ingevuld en het schandaal rond zijn aanwezigheid op een jeugdtoernooi terwijl hij positief testte, blijkt er nu ook iets mis te zijn geweest met de coronatesten die de tennisser liet afnemen. De chronologie ervan lijkt niet te kloppen: zijn negatieve test is ouder dan zijn positieve. Het lijkt er dan ook steeds meer op dat zijn besmetting – op een klungelachtige manier – in scène is gezet om de Australische vaccinatieregels voor wie het land binnen wil, te omzeilen.