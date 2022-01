Ruzie binnen familie Le Pen in aanloop naar Franse verkiezingen

De prominente nationalistische politica Marine Le Pen heeft een tegenslag te verduren gekregen in aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen. Haar populaire nicht Marion Maréchal maakt er geen geheim van dat ze overweegt om een belangrijke rivaal op rechts te steunen.

Oud-parlementslid Maréchal (32) vertelde aan de krant Le Parisien dat ze nog niet beslist heeft wie ze gaat steunen bij de verkiezingen van april. Ze sluit niet uit dat ze zich achter de uiterst rechtse Eric Zemmour schaart. Die ontpopte zich als rivaal van tante Marine, die de leider is van het rechtse Rassemblement National.

Le Pen reageerde onthutst op het interview. Ze erkende het persoonlijk erg moeilijk te hebben met de opstelling van haar uiterst conservatieve nicht. Die is erg populair in sommige rechtse kringen en zou de campagne van Zemmour een nieuwe impuls kunnen geven.

Uit peilingen blijkt dat Le Pen momenteel meer kans lijkt te maken om het tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te schoppen dan Zemmour. Daar zou ze het dan waarschijnlijk moeten opnemen tegen zittend president Emmanuel Macron.

Kandidatuur Macron

Macron heeft nog niet gezegd of hij zich weer kandidaat stelt, al heeft zijn partij al wel een website online gezet: Avecvous2022.fr. Er zijn interviews te vinden met Franse burgers, zoals een docent en een boer. Op de site moet volgens de partij duidelijk worden dat de zorgen van burgers een centrale plek krijgen in de campagne. Macron wordt er niet bij naam genoemd.

De huidige president zou volgens peilingen ongeveer een kwart van de stemmen krijgen in de eerste verkiezingsronde. Hij moet het daarna in een tweede ronde waarschijnlijk opnemen tegen de centrumrechtse Valérie Pécresse of Le Pen.

De leider van het Rassemblement National heeft al vaker te maken gehad met familieconflicten. Ze nam in 2011 het partijleiderschap over van haar vader Jean-Marie, die ze enkele jaren later uit de partij gooide. Die heette toen nog Front National. Marine Le Pen wilde een meer gematigde koers varen dan haar vader.