Laatste scheepswerf van België is failliet

Meuse et Sambre bestaat sinds 1906. Het is het laatste bedrijf in België dat nog schepen bouwt en herstelt. Het doet dat op vier scheepswerven: in Seilles, Namen, Luik en Charleroi.

De directie deed nog een voorstel om de activiteiten voort te zetten, maar dat wees de ondernemingsrechtbank af. Ze stelde een curator aan om op zoek te gaan naar mogelijke overnemers.

Volgens topman Eric Lallemand speelde de slechte kaspositie het bedrijf parten. Nochtans heeft de scheepswerf nog voor zowat 10 miljoen euro aan bestellingen in haar orderboekje staan, zegt hij.

Bij Meuse et Sambre werken momenteel zeventig mensen. Hun jobs zijn in gevaar, maar voorlopig blijven ze zoals normaal aan de slag.