Zesde stemronde mislukt nog voor ze begint: nog altijd geen winnaar in Italiaanse presidentsverkiezingen

De pogingen om een nieuwe president van Italië aan te duiden, hebben vrijdag geen witte rook opgeleverd. Nadat geen enkele kandidaat tijdens de vijfde stemronde een meerderheid had gekregen, mislukte de zesde stemronde zelfs nog voor die begonnen was. De zoektocht naar een nieuw staatshoofd wordt zaterdag voortgezet.

De in totaal 1.009 parlementsleden en regionale volksvertegenwoordigers in Italië stemmen sinds maandag over de aanduiding van een nieuw staatshoofd. Om dat proces te bespoedigen, worden sinds vrijdag twee stemrondes per dag georganiseerd, maar voorlopig levert dat geen resultaat op.

De rechtse partijen hadden Senaatsvoorzitter Maria Elisabetta Casellati (Forza Italia), een partijgenoot van Silvio Berlusconi, naar voren geschoven als presidentskandidaat. Maar zij had tijdens de vijfde stemronde maar 382 stemmen gekregen, heel wat minder dan de 505 stemmen die nodig zijn. De linkse partijen en de Vijfsterrenbeweging hadden besloten om zich van die stemming te onthouden.

Vlak voor de zesde stemronde kondigden de rechtse partijen aan dat zij zich op hun beurt van de stemming zouden onthouden, als vergelding voor de eerdere boycot door links.

Patstelling

Zaterdag zijn er opnieuw twee stemrondes gepland. Maar wegens de huidige patstelling in het versplinterde parlement, lijkt het erg onwaarschijnlijk dat er snel een nieuwe president verkozen raakt. Geen enkele van de twee grote blokken – centrumrechts en centrumlinks – heeft genoeg vertegenwoordigers om de verkiezing op eigen kracht te winnen.