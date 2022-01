Eén minister krijgt zware buis, 7/10 is hoogste score: het tussentijdse rapport van de Vlaamse regering

Vrijdag was de Vlaamse regering exact halverwege, 849 dagen ver. Daarin is enorm veel gebeurd, en tegelijk ook zorgwekkend weinig. Het lerarentekort, de ellende in de zorg, de oververhitte woningmarkt, de stikstofkwestie… De explosieve dossiers stapelen zich op. En ja, corona heeft het allesbehalve gemakkelijk gemaakt. Maar ze hebben er zelf ook een groot aandeel in. Onze wetstraat-watchers stellen een tussentijds rapport op.

Jan Jambon (N-VA), minister-president en minister van Cultuur: “Alleen hijzelf lijkt het nog niet opgegeven te hebben”

Het rapport van de Vlaamse regering is tegelijk ook dat van de regeringsleider, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. En dat kleurt halfweg de legislatuur bloedrood, bij gebrek aan cohesie en tastbare resultaten in de grote dossiers. Aan Jan Jambon (N-VA) om op zoek te gaan naar een nieuw élan. Lees hier het volledige rapport van Jan Jambon.

Matthias Diependaele (N-VA), minister van Begroting, Financiën en Wonen: Te veel op de achtergrond, ondanks stevige hervormingen

Matthias Diependaele (N-VA) loopt iets te weinig in de kijker om comfortabel te zijn voor een politicus. Nochtans, bij elk groot Vlaams akkoord tovert de minister van Begroting, Financiën en Wonen wel een van de meest in het oog springende maatregelen uit zijn hoed, zoals het schrappen van de woonbonus. Maar dat hij door corona tegen een bloedrode begroting aankijkt, moet stevig pijn doen. Lees hier het volledige rapport van Matthias Diependaele

Zuhal Demir (N-VA), minister van Omgeving, Energie en Justitie: Met grove borstel door geërfde puinhopen

Geen Vlaams minister die meer in de kijker liep dan minister van Omgeving, Energie en Justitie Zuhal Demir (N-VA). Maar de Genkse moest het vooral hebben van het oplossen van de puinhopen die ze erfde van haar voorgangers en van oppositie voeren tegen het federale niveau. Een definitieve regeling voor haar twee grootste dossiers ligt nog niet binnen handbereik. Lees hier het volledige rapport van Zuhal Demir

Ben Weyts (N-VA), minister van Onderwijs: Goed bezig, tot lerarentekort en vierde coronagolf losbrak

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) was goed op weg om een van de primussen in de Vlaamse regering te worden. Tot hij zich verkeek op de vierde coronagolf en zonder plan B de scholen bleef openhouden. Ook zijn gebrekkige antwoord op het lerarentekort is een ferme smet op zijn blazoen. Lees hier het volledige rapport van Ben Weyts

Bart Somers (Open VLD), minister van Integratie, Gelijke Kansen en Binnenlands Bestuur: Doortastend als vakminister, onopvallend als vice

Bart Somers (Open VLD) kiest als minister van Integratie, Gelijke Kansen en Binnenlands Bestuur voor discretie en overleg. Dat werpt zijn vruchten af. Halverwege de rit zijn veel heikele dossiers al afgevinkt. Voor de zichtbaarheid van zijn partij is dat minder goed nieuws. Lees hier het volledige rapport van Bart Somers

Lydia Peeters (Open VLD) Mobiliteit en Openbare Werken: Gebrek aan daadkracht én aan interesse

Na een weinig gedenkwaardige invalbeurt in de vorige Vlaamse regering, kreeg Lydia Peeters (Open VLD) in 2019 verrassend een nieuwe kans, als minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Halverwege is er niets dat die opmerkelijke keuze kan verantwoorden. Lees hier het volledige rapport van Lydia Peeters

Hilde Crevits (CD&V), minister van Werk, Economie en Landbouw: Worstelen met Demir en wijzen naar de anderen

Hilde Crevits (CD&V) heeft er geen gemakkelijke eerste helft op zitten als minister van Werk en Landbouw. Ze realiseerde naar eigen zeggen al bijna alle concrete punten uit het regeerakkoord, maar de werkzaamheidsgraad is nog niet gestegen. De schuld van de federale regering, volgens Crevits. Dat er nog geen stikstofakkoord is, is dan weer de schuld van collega ­Zuhal Demir. Lees hier het volledige rapport van Hilde Crevits

Wouter Beke (CD&V), minister van Welzijn: De overlijdens in de rusthuizen blijven nazinderen

Met het ministerschap van Wouter Beke komt het niet meer goed. De duizenden coronadoden in de rusthuizen zijn een blijvende smet op zijn blazoen. Zelfs in die mate dat de goed georganiseerde vaccinatiecampagne of bijkomende investeringen amper blijven kleven aan Beke. Lees hier het volledige rapport Wouter Beke

Benjamin Dalle (CD&V), minister van Media, Jeugd en Brussel: Wie niet veel moet doen, kan niet veel fout doen

Als Vlaams minister van Media, Jeugd en Brussel haalde Benjamin Dalle bijna nooit de kolommen van deze krant. Behalve die keer dat hij topless een Brussels zwembad opende. Hij ligt nochtans wel vrij goed bij de sectoren onder zijn hoede.Lees hier het volledige rapport Benjamin Dalle