“Deelneemster doet aangifte tegen regisseur van ‘The voice of Holland’ voor aanranding”

Een van de vroegere deelneemsters van ‘The voice of Holland’ heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de regisseur die jarenlang actief was bij het programma. Dat meldt de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Voor zover bekend is zij de eerste die een aangifte van aanranding tegen de bewuste man indient.

In een reactie op de aangifte zegt ITV Studios, de producent van ‘The voice of Holland’, dat ze het onderzoek van de politie en het openbaar ministerie steunt. Het bedrijf voert via een advocatenkantoor ook een eigen onderzoek. Maar de ex-kandidate die vrijdag aangifte deed, zou daar volgens haar advocaat geen vertrouwen in hebben.

