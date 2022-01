‘Tiger King’ Joe Exotic opnieuw veroordeeld voor huurmoord op Carole Baskin

Joe Exotic, die bij ons voornamelijk bekend raakte dankzij de Netflix-serie Tiger King, is veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij het beramen van de moord op Carole Baskin. Hierdoor wordt zijn straf verminderd met een jaar. Exotic, die aan kanker lijdt, had eerder al gezegd dat eender welke straf zijn doodvonnis zou betekenen.

In een vorig leven was de Amerikaan Joseph Allen Maldonado-Passage, beter bekend als Joe Exotic of Tiger King, een dierentuineigenaar, showman en muzikant. Vandaag zet hij een gevangenisstraf uit na zeventien beschuldigingen van dierenmishandeling en twee beschuldigingen van huurmoord op aartsrivale Carole Baskin.

Aanvankelijk zou Exotic 22 jaar achter de tralies moeten leven, maar vandaag slaagden zijn advocaten erin een jaartje van die straf af te pitsen. Nochtans hadden zij gepleit voor een gevangenisstraf van slechts 7,5 jaar. Zijn advocaten zouden al van plan zijn om een nieuw proces te vragen.

Carole Baskin — © ISOPIX

Fout bij veroordeling

Exotic werd in 2020 veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het inhuren van huurmoordenaars om Carole Baskin te vermoorden. Exotic zou nog steeds volhouden dat hij onschuldig is. Het was echter het Hof van Beroep dat een nieuwe veroordeling eiste nadat er een fout zou gebeurd zijn met betrekking tot de richtlijnen voor veroordelingen.

De vete tussen beide begint al in 2009 toen Baskin zich met haar dierenwelzijnsorganisatie ‘Big Cat-Rescue’ richtte op de dierentuin van Exotic. Die laatste begon een Youtube-kanaal waarop hij Baskin en haar organisatie zwart maakte. Zo verspreidde hij samenzweringstheorieën over Baskin’s overleden man Don Lewis die in 1997 verdween. Volgens Exotic zou Baskin hem vermoord hebben.

Doodvonnis

In de rechtbank zei de 58-jarige Exotic volgens The Independent dat eender welke gevangenisstraf zijn ‘doodvonnis’ zou betekenen aangezien hij vorig jaar de diagnose van prostaatkanker kreeg. “Laar me alsjeblieft niet sterven in de gevangenis terwijl ik wacht ik wacht op een kans om ooit weer vrij te zijn”, zei hij waarna hij opnieuw aangaf onschuldig te zijn. Exotic zou ook verteld hebben dat hij “erin geluisd was”. Tijdens de hoorzitting kwam ook Baskin aan het woord, die zei nog steeds “angstig” te zijn.

Zowel Exotic als Baskin raakten beroemd door de Netflix-documentaire Tiger King die in maart 2020 werd uitgebracht. De documentaire gaat over de kleine wereld van tijgerfokkers en beschermers van wilde katten. De serie is tot op de dag van vandaag een van de meest succesvolle op het streamingsplatform.

