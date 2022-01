De Ardennen worden nóg meer Coucke-land

Marc Coucke heeft een hotel gekocht in Han-sur-Lesse. Dat meldt De Tijd en wordt bevestigd aan onze redactie. Coucke doet de investering samen met Christian Teunissen, de topman van Xior, de grote vastgoedspeler die vooral in studentenkamers investeert. Het gaat om ‘Grenier des Grottes’, een volledig te renoveren hotel met 42 kamers, in het centrum van Han.

Het Waalse dorp, nabij Rochefort, dat staat bekend om zijn gelijknamige grotten en natuurpark, is de op één na populairste trekpleister van de Ardennen. Het moet enkel Durbuy laten voortgaan, waar Coucke al in het bezit is van onder meer hotels, restaurants, golfterreinen, een avonturenbedrijf, een camping, en verschillende stadspanden. Teunissen meldt aan De Tijd dat er shuttlebussen zullen ingezet worden tussen Han en Durbuy.

De aankoopprijs van het hotel in Han is niet bekend.

(TR)