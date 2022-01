Met 40 mensen vertrokken op de Bahama’s, slechts één overlevende na bootramp met vluchteligen

Het is een beeld dat hard binnenkomt. Een eenzame man, zittend op de romp van een gekapseisd schip. Het was vertrokken op de Bahama’s, met 40 bootvluchtelingen aan boord. Het verging voor de kust van Florida. Juan Esteban Montoya, 22 jaar, is de enige overlevende.

Juan Esteban Montoya en zijn jongere zus María Camila hadden hun reis aangevat in hun thuisland Colombia. Bestemming: Verenigde Staten. Ze waren op zoek naar een beter leven, zoals zovele Zuid-Amerikanen die noordwaarts trekken. En ver van hun einddoel waren ze niet meer. Ze waren gestrand op het eiland Bimini, dat deel uitmaakt van de Bahama’s, en dat amper 85 kilometer verwijderd is van Miami. Vorig weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, stapten broer en zus met 38 anderen op een boot richting Florida, wellicht onder impuls van mensensmokkelaars.

Verschrikking

Wat Montoya vervolgens moest zien en ondergaan, was een verschrikking. Na vier uur varen kwam de boot in zwaar weer. Een koudefront, sterke wind, hoge golven. Het vaartuig kapseisde en kwam ondersteboven te liggen. Zowat twintig opvarenden konden zich vasthouden aan het wrak, maar in de lange uren die volgden, verdwenen ze een voor een in de golven.

Toen een vrachtschip drie dagen later het dobberende wrak opmerkte en de Amerikaanse kustwacht ter plekke kwam, kregen ze voor zich het beeld dat afgelopen week de wereld rondging. Die eenzame man op de romp: uitgeput, uitgedroogd en overstuur. BBC Mundo - de Spaanstalige afdeling van de Britse openbare omroep - kon hem identificeren als Juan Esteban Montoya, een jongeman uit Guacarí, een stad in het Colombiaanse departement Valle del Cauca.

Gekende smokkelroute

De plek van de ramp bevindt zich langs een gekende mensensmokkelroute, die voornamelijk Haïtianen en Cubanen gebruiken om de Verenigde Staten te bereiken. Op dinsdag, dezelfde dag waarop Montoya werd aangetroffen, onderschepte de Amerikaanse kustwacht 191 Haïtianen in de wateren bij de Bahama’s. Een aantal dagen daarvoor waren daar ook al 88 mensen in een overladen schip gevonden.