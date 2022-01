Pentagon: “Rusland heeft genoeg troepen aan de grens om heel Oekraïne binnen te vallen”

Rusland heeft genoeg troepen en militair materiaal verzameld aan de grens met Oekraïne om het hele land binnen te vallen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin vrijdagavond gezegd tijdens een persconferentie in het Pentagon. “Maar een conflict is nog altijd niet onvermijdelijk”, klonk het.

Volgens het Pentagon heeft Rusland nu meer dan 100.000 militairen aan de grens met Oekraïne: veel meer dan nodig is om enkel de grensregio’s binnen te vallen, en zelfs voldoende om het hele land te veroveren. Volgens Defensieminister Austin beschikt Rusland nu over verschillende opties, “waaronder het innemen van steden of van een aanzienlijk grondgebied”. Maar het is ook denkbaar dat het Kremlin overgaat tot “provocerende politieke acties”, zoals de erkenning van afvallige regio’s.

Austin beschreef ook de Russische militaire capaciteiten die naar de grens gestuurd werden: hoogtechnologische artillerie- en raketsystemen “die veel verder gaan dan wat normaal gebruikt worden tijdens militaire oefeningen”, aldus Austin. Generaal Mark Milley was zelfs nog duidelijker: “Je moet al ver teruggaan tot de dagen van de Koude Oorlog om iets van deze schaal te zien”, klonk het. Maar een vreedzame oplossing is nog altijd niet uitgesloten, benadrukte Austin. “Een conflict is niet onvermijdelijk. Er is nog tijd en ruimte voor diplomatie.”

Austin sloot niet uit dat de Verenigde Staten troepen naar Oekraïne zouden sturen om de 35.000 Amerikanen in het land te evacueren. Maar zowel hij als Milley waarschuwden voor het risico dat de situatie snel kan escaleren in soort spannende omstandigheden. President Biden liet eerder deze week al 8.500 Amerikaanse troepen in een verhoogde staat van paraatheid plaatsen, voor een mogelijke missie in Oost-Europa. Daar zouden zij deel gaan uitmaken van het Rapid Response Team van de NAVO, dat uit 30.000 à 40.000 troepen zou bestaan. Biden liet tegelijkertijd wel verstaan dat hij niet van plan is om Amerikaanse soldaten naar Oekraïne te sturen om een Russische invasie tegen te houden.

Oekraïne en de westerse landen zijn ongerust over de ruim 100.000 Russische soldaten, die zich aan de grens met Oekraïne hebben verzameld. Volgens het Westen dreigt een Russische invasie, maar Moskou ontkent dat. De mogelijkheid bestaat dat de Russische acties vooral bedoeld zijn om het westen tot toegevingen te dwingen op het vlak van veiligheidsgaranties.

De Russen zeggen zich bedreigd te voelen door de al 20 jaar durende uitbreiding van de NAVO en de westerse politieke en militaire steun voor zijn buurland Oekraïne. Het Kremlin eist onder meer “wettelijke garanties” over een uitbreidingsstop van de NAVO.