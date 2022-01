Advocaat van 12-jarige dader steekpartij: “Hij was in paniek en wilde z’n broer helpen”

“Hij is enorm aangeslagen. Het is een opeenstapeling van omstandigheden. Hij begrijpt het zelf ook niet hoe hij in die situatie is terechtgekomen. Hij zegt dat hij in paniek is geraakt en op dat moment een voorwerp dat hij eerder die dag heeft verkregen gebruikt heeft. We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is voor de rust voor zowel de maatschappij als de minderjarige zelf om hem voorlopig drie maanden in een halfopen instelling te plaatsen”, aldus advocate Eylem Turan.

Het gaat om een gemeenschapsinstelling in Mol. De jeugdrechter kan in die drie maanden op basis van de bevindingen van de hulpverleners in de instelling zelf de toestand herevalueren. Gaandeweg het verblijf kan de jongen bijvoorbeeld gedurende de dag naar school gaan, maar ‘s avonds moet hij dan naar de instelling terugkeren.

“De moeder vindt het ook onbegrijpelijk wat er gebeurd is. Ze hoopt dat de rust kan weerkeren en dat de getroffen agent zo goed mogelijk herstelt. Ze wil haar excuses aanbieden aan de politieman”, voegde advocate Eylem Turan eraan toe.

Advocaat 17-jarige broer

“De 17-jarige jongen is onder de indruk van wat er allemaal gebeurd en verschenen is.” Dat heeft zijn advocaat, Jeroen Vandenberk, vrijdag gezegd in Hasselt, waar de jongeman bij de jeugdrechter werd voorgeleid, en na afloop vrijgelaten. “Hij werkt transparant mee met de jeugdrechtbank en aan het onderzoek.”

De 17-jarige was betrokken bij het steekincident met een politieman in Peer. Zijn 12-jarige broer stak met een mes de agent neer. De oudere broer werd beticht van weerspannigheid in bende, terwijl de betichting voor de 12-jarige poging tot doodslag luidde.

Het parket van Limburg had laten weten dat de jeugdrechter besliste om de 17-jarige jongeman intensiever te begeleiden. Hij staat al onder toezicht van de jeugdrechter. “Het is belangrijk dat de rust weerkeert”, zegt Vandenberk. “De mama is een hardwerkende en correcte vrouw die alles doet om haar kinderen op een goede manier op te voeden. Ze is zwaar onder de indruk van wat er allemaal gebeurd is.”