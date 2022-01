Bewoners tonen hun gepeperde rusthuisfactuur: “Het spaargeld is op en bijsparen gaat niet meer”

1.849 euro per maand: zoveel kost het gemiddeld in Vlaanderen om in een rusthuis te verblijven. Met de extraatjes erbij tikt de teller al snel boven de 2.000 euro. Hoe krijgen rusthuisbewoners dat betaald? Krijgen ze wel waar voor hun geld? Drie bewoners geven onbeschroomd inkijk in de gepeperde factuur waar ze hun oude dag mee slijten in het woonzorgcentrum. “Als we een tip mogen geven: zet tijdens je leven al genoeg geld opzij.”