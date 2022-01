Hoe een verkeersovertreding eindigde in een steekpartij: “beleefde jongen” moet voorlopig drie maanden naar instelling

Met zijn twaalf jaar wordt de jongen die donderdag in het Limburgse Peer een wijkagent neerstak de jongste bewoner van de halfopen instelling in Mol. Volgens zijn advocate waren er voordien geen problemen: noch op school, noch met de politie. En al zeker niet met de wijkagent, die hij niet kende. “De jongen was op bevel van zijn mama wel van school veranderd, op de vlucht voor foute vrienden.”