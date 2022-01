Yannick Carrasco drie wedstrijden geschorst in de Champions League

Yannick Carrasco is drie Champions League-wedstrijden geschorst vanwege een rode kaart die hij kreeg tijdens de wedstrijd tussen Atletico Madrid en FC Porto. Dat heeft de tuchtcommissie van de UEFA vrijdag bekendgemaakt.

De Rode Duivel werd van het veld gestuurd in de 67e minuut in de partij tegen Porto, die de Blaugrana met 1-3 wonnen. Carrasco had Otavio hardhandig tegen de grond gewerkt.

Carrasco mist door de schorsing beide achtste finales van Atletico Madrid tegen Manchester United (23 februari en 15 maart). Als Madrid erin slaagt zich te kwalificeren voor de kwartfinales, mist de aanvallende middenvelder ook de heenronde daarvan. Als Atletico zich niet plaatst, dan mist Carrasco de eerste Europese wedstrijd van volgend seizoen.