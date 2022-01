De Buffalo’s staan voor een levensbelangrijke week met drie topaffiches. Door het puntenverlies van de voorbije weken kan het team van Hein Vanhaezebrouck zich amper nog een misstap veroorloven, maar desondanks ging de Gentse coach in alle rust in op de verschillende thema’s die momenteel nadrukkelijk spelen in en rond de Ghelamco Arena.