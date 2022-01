De meest constante Antwerp-speler dit seizoen? Jean Butez. Met voorsprong. De 26-jarige Fransman is, in tegenstelling tot vorig seizoen, de onbetwistbare eerste keus onder de lat bij de Great Old. En dat doet hem deugd. Zeven keer al hield Butez deze jaargang de nul. Evenveel stellingen voor ‘le numéro un’ van stamnummer 1.