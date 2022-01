Van de Luikse Maradona tot de roze boef, waar u moet naar uitkijken in de kwartfinales van de Afrika Cup

Zaterdag 17u: Gambia-Kameroen

Uitkijken naar: de koning die Eto’o onttroonde

Vincent Aboubakar wees de Comoren de weg naar de exit. — © ISOPIX

De eerste kwartfinale is een wedstrijd tussen het kleinste land van Afrika tegen het gastland. Gambia, met onze landgenoot Tom Saintfiet als bondscoach, neemt voor het eerst deel aan de Afrika Cup en staat pas 150ste op de FIFA-ranking. Kameroen won het tornooi al vijf keer en heeft een rijke voetbalgeschiedenis waarin de huidige aanvoerder van Kameroen, Vincent Aboubakar, een bijzonder plaatsje heeft veroverd. De spits die vorige week zaterdag 30 werd, is topschutter van het tornooi met zes goals. Daarmee heeft hij zijn illustere landgenoot Samuel Eto’o van de troon gestoten, die in 2006 en 2008 strandde op vijf goals op de Afrika Cup. Vincent Aboubakar is een veelzijdige aanvaller, die op clubniveau nooit helemaal de top bereikte. Na passages bij Valenciennes, Lorient, Porto en Besiktas, voetbalt hij momenteel bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. Maar in Kameroen is hij wél een koning. In 2017 scoorde hij in de finale van de Afrika Cup met het Kameroen van Hugo Broos het winnende doelpunt tegen Egypte. Aboubakar jaagt nu op het record van de Zaïrees Pierre Ndaye Mulamba die op de Afrika Cup van 1974 negen goals maakte.

20u: Burkina Faso-Tunesië

Uitkijken naar: Straffe Koffi

Ook bij Charleroi demonstreerde Hervé Koffi al zijn achterwaartse salto’s. — © BELGA

Tunesië wist zich met amper drie punten te plaatsten in een groep met Mali en Gambia, maar zorgde in de 1/8ste finales voor een van dé stunts van deze Afrika Cup door het grote Nigeria te verslaan, dat negen op negen had gepakt in zijn groep. Die prestatie is des te straffer omdat Tunesië liefst 10 spelers moest missen, 8 door corona en 2 door schorsing. Zelfs bondscoach Mondher Kebaier moest de wedstrijd vanuit zijn hotel volgen omdat hij positief was. Tunesië ging uit van een grote teamdiscipline en aanvoerder Youssef Msakni scoorde het enige doelpunt van de partij met een heerlijke treffer: een dribbel gevolgd door een afstandsschot. Tegen Burkina Faso recupereert Tunesië zes spelers.

Burkina Faso kende tegen Gabon een doldwaze 1/8ste finale met plotwendingen, gecontesteerde arbitrale beslissingen, afgekeurde doelpunten, 14 gele kaarten en één rode kaart, missers, potig spel, stevige overtredingen en een strafschoppenserie die eindigde op 7-6. Held in de serie van liefst 18 strafschoppen was Charleroi-doelman Hervé Koffi, die in de laatste groepsmatch ontbrak wegens een covid-besmetting. Hij redde één elfmeter en dwong Gabon tot twee missers. Na de beslissende misser vierde Koffi met vijf achterwaartse salto’s. Sporting Charleroi feliciteerde zijn doelman via sociale media, maar vroeg hem toch voorzichtig te zijn bij de vieringen.

Zondag 16u: Egypte-Marokko

Uitkijken naar: De Maradona uit Luik

Standard-middenvelder Selim Amallah speelt zich op de Afrika Cup in de kijker. Hier met een doelpunt tegen de Comoren. — © ISOPIX

Bij Egypte is aanvaller Mohamed Salah dé grote man. Hij won zowat alles bij Liverpool (Premier League, Champions League, Super Cup en World Cup), maar aast nog steeds op een trofee met Egypte, dat de Afrika Cup zonder hem nochtans al zeven keer won. “Deze trofee zou zoveel anders zijn dan alle andere trofeeën die ik heb gewonnen”, zei hij daarover. “Het zou de trofee zijn die het dichtst bij mijn hart ligt.”

Tegenstander Marokko mist een aantal fantastische voetballers zoals Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax) en Amine Harit (Marseille). De Bosnische bondscoach van Marokko, Vahid Halilhodzic, heeft er dan ook een gewoonte van gemaakt om openlijk de strijd aan te gaan met spelers die volgens hem niet in de pas lopen. Ook Standard-middenvelder Selim Amallah, die nochtans aan een uitstekende Afrika Cup bezig is met een doelpunt en twee assists, kreeg al een sneer, weliswaar met de glimlach. “Hij denkt af en toe dat hij Maradona is”, zei Halilhodzic na de 2-0-zege tegen de Comoren, waarin Amallah scoorde. “Hij scoorde een doelpunt, maar hij had er twee of drie kunnen maken en miste een aantal belangrijke passes. Misschien ben ik te veeleisend, maar ik weet dat hij tot meer in staat is. Hij heeft een enorm volume en exceptionele fysieke mogelijkheden.”

Dat laatste kon niet altijd van de échte Maradona gezegd worden.

Zondag 20u: Senegal-Equatoriaal Gunea

Uitkijken naar: De roze boef

Een van de ontdekkingen op deze Afrika Cup: de technisch begaafde aanvaller met roze geverfde haren: Iban Salvador Edu. — © AFP

Senegal heeft op papier de sterkste selectie van alle kwartfinalisten. De as van het veld bestaat uit Chelsea-doelman Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly van Napoli, Idrissa Gueye van PSG en Sadio Mane van Liverpool. Op de FIFA-ranking is Senegal dan ook het beste Afrikaanse land op een 20ste plaats. Maar in de groepsfase kwam Senegal twee keer niet tot scoren (telkens 0-0) en dus hoopt Equatoriaal Gunea op een nieuwe stunt. In de groepsfase beëindigde de ploeg de reeks van 35 ongeslagen wedstrijden van Algerije en klopte in de 1/8ste finales na een 0-0 outsider Mali met strafschoppen.

Equatoriaal Gunea (114de op de FIFA-ranking) bestaat uit twee vroegere Spaanse koloniën en dat weerspiegelt zich in de nationale ploeg. Tegen Mali stonden acht spelers aan de aftrap die in Spanje voetballen, de meeste in de lagere klassen. De meest opvallende van hen, zowel door zijn prestaties als zijn uiterlijk, is Iban Salvador Edu (26). De technische aanvaller heeft roze geverfde haren. In de groepsfase werd de man die bij godbetert Fuenlabrada in de tweede Spaanse klasse voetbalt, twee keer tot man van de match verkozen. Zijn bijnaam luidt “El Picaro” of “De Boef”. Hij staat vol met tattoos en irriteert tegenstanders doordat hij veel overtredingen afdwingt. Maar door zijn technische en provocatieve stijl wordt hij gewoon ook vaak aangetrapt. In februari 2021 werd becijferd dat er in 24 wedstrijden 84 overtredingen op hem werden gemaakt, het hoogste aantal in de twee hoogste Spaanse divisies. Hij had ook 22 gele kaarten uitgelokt, meer dan Lionel Messi. Wie is er dan de boef?