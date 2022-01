Onze Chef Voetbal in Sjotcast Special over Propere Handen: “Spijtig genoeg is matchfixing niet de prioriteit van het gerecht”

De bom is ontploft in de zaak Propere Handen. Hoog tijd dus voor een nieuwe Sjotcast Special over de zaak die de voetbalwereld nu al meer dan drie jaar lang in zijn greep houdt. Chef voetbal Ludo Vandewalle en gerechtsjournalist Pieter Huyberechts lichtten de nieuwste ontwikkelingen toe en blikten vooruit op de gevolgen.

Operatie Propere Handen lijkt een procedureslag te zullen worden. Deze week kwam het dossier voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) om de Bijzondere Opsporingsmethode (BOM) te toetsen. “Eigenlijk werd er vooral gekeken of alles volgens boekje is verlopen. Er werd nagegaan of de speurders hun boekje niet te buiten zijn gegaan qua technieken die ze gebruikt hebben, in de hoop om al die figuren te ontmaskeren”, licht gerechtsjournalist Pieter Huyberechts toe.

De 56 verdachten in Operatie Propere Handen worden om verschillende redenen verdacht: van valsheid in geschrifte tot matchfixing. “In principe is het ene niet kwalijker dan het andere”, vindt Ludo Vandewalle. “Voor het gerecht is vooral het financiële luik heel belangrijk. Het onderzoek kostte natuurlijk ook veel geld, ik denk dat ze hopen om daar een gedeelte van te kunnen recupereren.” Toch hoopt de Chef Voetbal dat het gerecht zijn pijlen meer richt op de matchfixing. “Als sportjournalist vind ik matchfixing nog altijd het ergst mogelijke misdrijf. Ik vind het heel belangrijk dat de waarheid daar aan de oppervlakte komt. Spijtig genoeg is dat niet de prioriteit van het gerecht. Daarvoor moeten we rekenen op de voetbalbond, die haar uiterste best heeft gedaan, maar dan wordt teruggefloten door het BAS.

Bewijzen

“Matchfixing is ook het moeilijkste misdrijf om te bewijzen”, zegt Pieter Huyberechts. De gerechtsjournalist volgt het dossier al van bij de uitbraak in oktober 2018 op de voet. “Je voelt aan alles dat er bij de beruchte wedstrijd KV Mechelen – Waasland-Beveren van alles is misgelopen en dat er heel veel figuren bij die matchfixing betrokken waren. Er was duidelijk de intentie om het spel te beïnvloeden, maar je moet het natuurlijk ook juridisch kunnen bewijzen. Wat er met het befaamde sms’je ‘De keuken is besteld’ precies bedoeld wordt, is moeilijk te bewijzen. “Bewijs de strafrechter moeten de bewijzen op tafel komen, maar dat wordt geen gemakkelijke opgave. Dat merk je ook in het dossier. Je hebt enerzijds het luik Veljkovic en anderzijds het luik Bayat. In de RTBF-docu ‘Milieu du terrain’ werd geïnsinueerd dat Mogi Bayat horloges gaf aan spelers om wedstrijden te beïnvloeden. Maar ik wil toch nog even duidelijk stellen dat Bayat niet wordt vervolgd voor matchfixing.”

