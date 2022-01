Villa bij Rozebroeken al tweede keer in een week doelwit van home invasion

Snt-Amandsberg

Vrijdagavond is voor de tweede keer in een week tijd een home invasion gebeurd in een villa in de Johannes Hartmannlaan in Sint-Amandsberg. Dat werd ons bevestigd door de politie. Vorige week zaterdag werden de twee dochters van 16 en 20 jaar thuis overvallen, vrijdagavond zou de vader het slachtoffer geworden zijn.