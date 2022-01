Brits voetbalicoon is kritisch voor Romelu Lukaku: “Hij ziet er niet bepaald scherp uit en heeft geen plezier”

Romelu Lukaku geniet momenteel van een welverdiende break nu de Premier League even stilligt. De Rode Duivel heeft er een woelige periode opzitten bij Chelsea door zijn intussen beruchte interview in de kerstperiode. Een episode die niet zo goed is gevallen bij Ian Rush.

De Welshman, zelf vooral bekend van zijn succesperiode bij Liverpool, kreeg de vraag wat hij vond van de verkoop van Tammy Abraham om vervolgens Lukaku naar Stamford Bridge te halen.

“Ik heb de progressie van Romelu Lukaku gevolgd sinds hij terug vriendjes is met Thomas Tüchel, maar het lijkt er net op dat hij zijn beste vorm al teruggevonden heeft. Dat had ik nochtans verwacht. Ik zie een vergelijking met Harry Kane bij de start van het seizoen. Die wilde graag weg bij Tottenham, wat hij publiek bekendmaakte. Maar toen de Spurs weigerde hem te verkopen, had Kane het aanvankelijk moeilijk om doelpunten te scoren. Terwijl Kane nu weer is gaan scoren, vraag ik me echt af of Lukaku dezelfde route gaat bewandelen als hij opnieuw veel minuten krijgt.”

© Action Images via Reuters

Volgens Rush speelt de Rode Duivel nog altijd niet 100 procent met de volle goesting. “We weten allemaal dat Lukaku doelpunten kan scoren want hij heeft dat al op alle niveaus laten zien. Maar hij moet weer volledig fit worden, want hij ziet er niet bepaald scherp uit. Je kan zelfs zeggen dat hij té hard zijn best doet. Ik heb dat ook meegemaakt, dat je in een situatie komt waar eventjes niks lukt. Dan ga je overwerken, wat alles nog slechter maakt. Als spits moet je soms gewoon je kans afwachten. Nadat je dan een keer gescoord hebt, valt alles weer in z’n plooi.”

De Welshman denkt dat sommige Chelsea-fans zich afvragen waarom de club Tammy Abraham naar Roma stuurde om vervolgens Lukaku te kopen.

“Tammy is echt makkelijk aan het scoren in Italië. Het klopt dat de Serie A niet zo sterk is als de Premier League, maar dan nog. Het grote verschil met Lukaku is dat Tammy plezier heeft op dit moment. José Mourinho geeft hem veel liefde, wat belangrijk is voor een spits. Bij Lukaku en Tüchel is daarvan niet meteen sprake. Het is nu dus belangrijk voor Lukaku om snel nog eens een doelpunt mee te pikken en vooral geduld te hebben. Op een dag zal hij opnieuw schitteren voor Chelsea.”