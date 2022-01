Straks afscheidsplechtigheid van Dean (4): klasgenootjes gaan sterretjes strooien in de kerk

De afscheidsplechtigheid voor Dean Verberckmoes (4) vindt vandaag plaats in de Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek. De kinderen van zijn klas zullen er sterretjes strooien en een kaarsje naar voren brengen ter nagedachtenis van de jongen. Dean werd op maandag 17 januari dood teruggevonden in Zeeland. Het is nog altijd niet duidelijk hoe en wanneer het jongetje om het leven kwam.

Tijdens de begrafenis zullen er teksten voorgedragen worden van onder andere mama Elke Verberckmoes (39). “Het verdriet van de mama was uiteraard veel te groot. Daarom hebben we met onze kleuterafdeling de gebedsdienst helpen voorbereiden”, zegt Hilde Van Puymbroeck, directrice van de vrije basisschool De Verrekijker in Verrebroek, waar Dean naar school ging. “De kinderen van zijn klas zullen allemaal aanwezig zijn. Tijdens de plechtigheid zullen ze een kaarsje naar voor brengen en sterretjes strooien.”

Pastoor Daniël Vande Velde (74) zegt dat het een serene dienst zal worden. De vele sympathisanten die worden verwacht, kunnen de plechtigheid buiten op een scherm volgen.

De dienst vindt plaats om 14.30 uur in de Sint-Laurentiuskerk, aan het Verheyenplein in Verrebroek. Het gemeentebestuur van Beveren zal daar ook het rouwregister, die de gemeente vorige week geopend had, aan de familie van Dean bezorgen.

