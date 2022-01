Druk op Boris Johnson neemt toe door ‘partygate’: partijgenoot Tom Tugendhat wil premier worden

De druk op de Britse premier Boris Johnson is zaterdag nog wat toegenomen. Zijn partijgenoot Tom Tugendhat, die eerder al erg kritisch was voor Johnson, zei dat hij zich kandidaat zou stellen voor het premierschap als er binnenkort voorzittersverkiezingen komen.

De voormalige militair en voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken zei aan Times Radio: “Ik denk dat het vrij duidelijk is dat het aan ons allemaal is om ons kandidaat te stellen. En het is aan de kiezers, eerst de parlementaire collega’s en in het tweede geval de partijleden, om te kiezen.”

Op de vraag of hij nog steeds premier zou willen worden, nadat hij in het verleden al zijn interesse in de job had bekendgemaakt, zei hij: “Het zou een enorm voorrecht zijn. Het is een van die vragen waarvan ik weet dat veel mensen ze stellen en sommige mensen, sommige van mijn collega’s, zijn er terughoudend over. Ik begrijp niet waarom.”

“Ik denk niet dat je je hoeft te schamen om je land te willen dienen. Ik was erg trots om mijn land te dienen in het leger (...). En ik was er erg trots op om als diplomaat over de hele wereld mijn land te dienen.”